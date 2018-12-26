Saat 05.30.. ESHOT Garajı

Personelin yeni yılını kutlayan Başkan Kocaoğlu, "15 yıl sizlerle birlikte yol yürüdük. Emekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

İzmir'deki toplu ulaşımın ana omurgasını oluşturan ESHOT şoförleri, güne Başkanları Aziz Kocaoğlu ile birlikte başladı. Sabah saat 05.30'da ESHOT'un Buca'daki Gediz Garajı'na giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sefere çıkmaya hazırlanan şoförlerle birlikte gevrek-peynir yedi; sohbet etti. Onlara hitaben bir konuşma da yapan Kocaoğlu, "15 yıl birlikte yol yürüdük. Sıkıntılı dönemlerimiz oldu. Ama hep aynı samimiyetle ve iyi niyetle İzmir, İzmirliler ve belediyemiz için çalıştık. Hizmet için çırpındık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

2019 yılında ülkeyi ekonomik sıkıntıların beklediğinin altını çizen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Hepimiz daha çok çalışmak ve tasarruf etmek zorundayız. Vatanını, devletini, milletini seven fedakarlık yapacak. Çocuklarıma da aynı şeyleri söylüyorum. Çünkü geleceğimizi korumak zorundayız. Ürettiğimizden fazla tüketmekle, kazandığımızdan fazla harcamakla sonumuz hüsrandır. Çünkü kriz kapıda" diye konuştu.

Sizlerle başardık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, şöyle devam etti:

"Krizin getirdiği ağır bir yük var. Akşam yattık, dolar 2 TL.. Sabah kalktık, 4 TL olmuş. Sonra 7 TL'ye kadar tırmandı. Bu tablo yukarıdan aşağıya herkesi etkiledi, daha da etkileyecek. Hepimizin geliri azalacak. O yüzden mümkün olduğunca borçlanıp o sarmalın içine girmeyin.Ülkenin 15 yıl önce 45 milyar dolar olan borcu, bugün 475 milyar dolara çıktı. Bu gidişle milli gelirimizi de aşacak. Gün fedakarlık günü" dedi.

15 yıllık görevi sonunda kendi isteğiyle aday olmadığını da hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "15 yıl boyunca namusumla, şerefimle, kimsenin bir kuruşuna kem gözle bakmadan çalıştım, çabaladım. Ne başardıysak da, sizlerle, İzmirlilerle birlikte başardık. Hepinize kazasız-belasız, savaşsız, huzur içinde bir yıl diliyorum" şeklinde konuştu.