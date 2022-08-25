Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi - Son Dakika
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Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi

25.08.2022 14:43
Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi

Sabah saatlerinde Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı İbrahim Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı İbrahim Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi.

Bodrum-Yalıkavak yolu üzerinde karşıdan gelen bir kamyonla kafa kafaya çarpışan aracında mahsur kalan İbrahim Tatlıses kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tetkikleri yapılan ve röntgeni çekilen İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi.

Bu arda kazadan sonra Demet Akalın ve arkadaşı Okan Kurt'un İbrahim Tatlıses'i ziyaret için hastaneye geldikleri görüldü.

(Hamdi Yörür/İHA)

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İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüste kaza sonrası çıkan yangın İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüste kaza sonrası çıkan yangın Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi
Kaynak: İHA

İbrahim Tatlıses, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi - Son Dakika

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