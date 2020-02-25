Sabahattin Ali doğumunun 113'üncü yıl dönümünde Edremit'te anıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Sabahattin Ali doğumunun 113'üncü yıl dönümünde Edremit'te anıldı - Son Dakika

Sabahattin Ali doğumunun 113'üncü yıl dönümünde Edremit'te anıldı

6 saat önce

Yazar ve şair Sabahattin Ali, doğumunun 113'üncü yıl dönümünde, uzun yıllar yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesinde anıldı.

Sabahattin Ali doğumunun 113'üncü yıl dönümünde Edremit'te anıldı, System.String[]

Yazar ve şair Sabahattin Ali, doğumunun 113'üncü yıl dönümünde, uzun yıllar yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesinde anıldı.

Sabahattin Ali için Edremit Belediyesi tarafından organize edilen anma etkinliği, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve yazarın adını taşıyan parkta gerçekleştirildi.

Sözlerini ünlü yazarın kaleme aldığı "Leylim Ley", "Aldırma Gönül" gibi ezgilerin de seslendirildiği törende, parktaki Sabahattin Ali Heykeli'ne kırmızı karanfil bırakıldı.

Etkinlikte konuşan Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Semra Arvış, Sabahattin Ali'nin doğum gününün kendileri için önemli olduğunu belirterek, yazarı rahmet ve özlem andıklarını söyledi.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer de Sabahattin Ali'nin hatırasını yaşatmak için daha büyük adımlar atacaklarını ifade etti.

Cumhuriyet Meydanı, Sabahattin Ali, Balıkesir, Edremit, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Azeri yetkilinin var gücüyle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı
Amerikalı kadın avcı, Adıyaman'da boynuz uzunluğu 130 santimetreyi bulan dağ keçisini avladı Niğde'de İran'dan kaçak gelen 2 göçmen koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 01:01:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabahattin Ali doğumunun 113'üncü yıl dönümünde Edremit'te anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]