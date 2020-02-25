Sabahattin Ali doğumunun 113'üncü yıl dönümünde Edremit'te anıldı - Son Dakika

Yazar ve şair Sabahattin Ali, doğumunun 113'üncü yıl dönümünde, uzun yıllar yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesinde anıldı.

Sabahattin Ali için Edremit Belediyesi tarafından organize edilen anma etkinliği, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve yazarın adını taşıyan parkta gerçekleştirildi.

Sözlerini ünlü yazarın kaleme aldığı "Leylim Ley", "Aldırma Gönül" gibi ezgilerin de seslendirildiği törende, parktaki Sabahattin Ali Heykeli'ne kırmızı karanfil bırakıldı.

Etkinlikte konuşan Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Semra Arvış, Sabahattin Ali'nin doğum gününün kendileri için önemli olduğunu belirterek, yazarı rahmet ve özlem andıklarını söyledi.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer de Sabahattin Ali'nin hatırasını yaşatmak için daha büyük adımlar atacaklarını ifade etti.