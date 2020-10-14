Sabiha Gökçen Havalimanında Kovid-19 test sonucu 2,5 saatte alınabilecek - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki PCR test merkezi yetkilisi doktor Müjdat Aytekin, yaptıkları iyileştirmelerle Kovid-19 test sonucunun 2,5 saatte alınabileceğini söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Gelen Yolcu katında bulunan PCR test merkezi sorumlusu Müjdat Aytekin, testlerin daha önce yaklaşık 6 saatte sonuçlandığını anlattı.

Test merkezini bir süre önce devraldıklarını bildiren Aytekin, "Biz 6 şirketin oluşturduğu bir konsorsiyumuz. Aslında bir tarafımızda devlet Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bir tarafımızda da 5 özel şirket var. Aramızda üretici firmalar var, bu PCR testlerinin yapıldığı kitleri üreten firmalar var, işletmeci firmalar var. Sağlık Bakanlığı kararıyla buradan TÜSEB'in çekilmesiyle birlikte bu konsorsiyumla 10 gün kadar önce hizmet vermek üzere İSG ile anlaştık ve bu süreci yönetmeye başladık." dedi.

Aytekin, test yaptıracak yolcuların ilk olarak buradan sıra numarası aldığını anlatarak, "Kayıt aldıktan sonra da kabinlerde boğazdan ve burundan sürüntü alıyoruz. Aldığımız sürüntüleri yine havalimanı içerisinde laboratuvarımız var, laboratuvara gönderiyoruz ve 3 saat içerisinde de sonuçları kendilerine iletiyoruz." dedi.

Almanya ile Avrupa'nın birçok ülkesi, Rusya, Kazakistan, Ortadoğu ülkeleri, Suudi Arabistan, Dubai gibi birçok ülkenin, yolculardan PCR test sonucu istediğini aktaran Aytekin, "Sistemde birtakım iyileştirmeler yaptık. Bu iyileştirmeler sayesinde de sonuç verme süresini 3 saate düşürdük. Bugünden itibaren de 2,5 saat içerisinde test sonucu veriyor olacağız. Çünkü kabul edersiniz ki insanlar buraya bir yerlere ulaşmak için geliyorlar. Bu işlemleri en kısa zamanda yerine getirmemiz lazım ki onlar da uçaklarına ve gidecekleri yerlere zamanında yetişebilsinler." ifadelerini kullandı.

Test hizmet bedelinin 250 TL olduğunu belirten Müjdat Aytekin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının test sonuçlarını e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden öğrenebileceklerini, yabancı yolculara da sonuçları hem bankolardan ıslak imzalı olarak hem de elektronik ortamda ilettiklerini kaydetti.