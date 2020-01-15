Saffet Sancaklı: "(Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı) Türk spor tarihinin en önemli... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saffet Sancaklı: '(Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı) Türk spor tarihinin en önemli... - Son Dakika

Saffet Sancaklı: "(Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı) Türk spor tarihinin en önemli...

6 saat önce

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

"(Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı) Türk spor tarihinin en önemli olaylarından bir tanesi bence"

"İnşallah cuma günü bu çalıştay bittikten sonra Sayın Spor Bakanı önderliğinde Spor Bakanlığında bir rapor hazırlanacak. Problemler nedir, yeni problemler federasyon başkanlarının ve kulüp başkanlarının söylemiş olduğu yeni sorunlar problemler nedir, bunların çözüm önerileri adı altında bir çalışma yapıldıktan sonra TBMM'ye bir rapor sunulacak. ve inşallah TBMM de bu kanunları çıkararak Türk sporunun önündeki problemleri bitirip çözüm önerilerini sunmuş olacak"

"Bu çalıştayın sonucunda, buradan çıkacak rapordan sonra, TBMM'de yapılan kanunlarla artık Türk futbol kulüpleri ve federasyonları inşallah bir standarda kavuşup, bir anayasası yazılıp bundan sonra böyle yönetilecek"

"Spor dediğiniz şey siyaset üstü bir şeydir. Siyasi hiçbir şeyi karıştırmadan, hiçbir parti ismi zikretmeden siyaset üstü bir olaydır"

Saffet Sancaklı: (Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı) Türk spor tarihinin en önemli...

Saffet Sancaklı, Kocaeli, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:07 Kaynak: AA
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