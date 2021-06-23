Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Filyos ve Yenice'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Yenice ilçesi ve Filyos beldesinde inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Köse, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Karadeniz Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder ve yönetim kurulu üyeleri ile Yenice ilçesi ve Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesini gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, Safranbolu'nun kültür turizmi ve konaklama için tercih edilebilir bir yer olduğunu belirterek, "Yenice'si, Eskipazar'ı ve diğer ilçeleri ayrı değer ama bunu bir bütün oluşturarak. turizm sektörüne bu şekilde pazarlamak gerektiğini vurgulamak istiyorum. İşte bunun değeri salgın sonrası daha da net şekilde ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Köse, Safranbolu'daki konaklama süresini uzatabilmek için yeni ve aktif yönetim oluşturan Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği ile hareket ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Birlikte turizmde iyi olan çeşitli yerleri gezerek benzer sorunlar nasıl çözülmüş, nasıl yöntemler izlemişler bunları gözlemledik. Bu gezilerden edindiğimiz bilgilerle 'Bölgemizde neler yapabiliriz, kimlerle iş birliği içinde olmalıyız?' diyerek, bugün Filyos ve Yenice gezisi gerçekleştiriyoruz. Bu gezide turistleri Yenice'den Karabük'e trenle getirmenin avantajları ya da dezavantajları neler olacak, bunları gözlemliyoruz. Bu anlamda Kaymakamımız da bizlere destek veriyor. Çok umutluyum, turizmde güzel atılımlar yapacağımıza inanıyorum."