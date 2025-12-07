Safranbolu'da Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Safranbolu'da Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı

07.12.2025 13:28
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 65 yaşındaki sürücü yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

N.Y. (65) idaresindeki 55 BK 966 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Bartın kara yolu Danişment köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA

