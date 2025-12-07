Safranbolu'da Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
N.Y. (65) idaresindeki 55 BK 966 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Bartın kara yolu Danişment köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
