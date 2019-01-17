Safranbolu'da Kar Yağışı - Yol Açma Çalışmaları - Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı etkili olurken, mahallelerde yol açma çalışmaları yapılıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı etkili olurken, mahallelerde yol açma çalışmaları yapılıyor.



İlçede gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Safranbolu Belediyesi ekipleri mahalle aralarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.



Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar devam ederken, ana arterlerin tamamı ulaşıma açıldı.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının iki gündür etkili olduğunu söyledi.



Devam eden kar yağışı dolayısıyla dün ve bugün okulların tatil edildiğini hatırlatan Ürkmezer, "Köylerimizde yoğun kar yağışından dolayı kapanmalar meydana gelmeye başlayınca, gece yarısı Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özel İdare Müdürlüğüyle birlikte taşımalı okulların ve ilçe genelinde okulların tatil edildiğini, öğrencilerimize yola çıkmadan önce ilettik. Bizim çalışmalarımız öncelikli olarak ana yollarda devam etti. Belediyemize bağlı ekipler, tuzlama ve yol açma çalışmalarına gece yapılan çalışmanın ardından, sabah saatlerinde de başladılar." diye konuştu.



Öncelikli olarak ana yolların açıldığını aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:



"Ara yollara kadar açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar kötü bir durumda yaşanmadı. Bizi öncelikli olarak ilgilendiren vatandaşlarımızın sağlıklı olarak işe gitmelerini sağlamak. Önce can kaybı, sonra mal kaybının önüne geçmek. Ahmetusta Geçidi'nde sıkıntı olabiliyor. Orada da Karayolları ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz kontrollerini ve yol açma çalışmalarını yapıyorlar. Safranbolu'ya kar ayrı bir güzellik katıyor."



Kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizlerken, çocuklar da karda kayarak karın tadını çıkardı.



Karabük İl Özel İdaresi tarafında da köylerde kar küreme ve yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Özel İdare tarafından kapalı olan köy yollarında iki kar bıçaklı kamyon, bir yükleyici, 7 kepçe, 5 kamyonet ve 13 greyderle çalışmalarını sürdürüyor.

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