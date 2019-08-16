Sağanak yağış kazaya neden oldu: 3 yaralı
16 dakika önce
Kırıkkale'de sağanak yağış nedeniyle yaşanan 2 araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:59 Kaynak: İHA
'de sağanak yağış nedeniyle yaşanan 2 araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale- Ankara
karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de sağanak yağış nedeniyle Bekir Güldür idaresindeki 05 KL 870 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Turan Ataman'ın kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
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