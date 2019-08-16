Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış kazaya neden oldu: 3 yaralı
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Sağanak yağış kazaya neden oldu: 3 yaralı

16 dakika önce

Kırıkkale'de sağanak yağış nedeniyle yaşanan 2 araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sağanak yağış kazaya neden oldu: 3 yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de sağanak yağış nedeniyle yaşanan 2 araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de sağanak yağış nedeniyle Bekir Güldür idaresindeki 05 KL 870 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Turan Ataman'ın kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:59 Kaynak: İHA
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