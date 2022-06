Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Sağlıkta En Önemli Sorunlardan Biri İstihdam, Atama Bekleyen 600 Bin Sağlık Mezunu Var"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının mali haklarının hastanelere göre farklılık gösterdiğini belirterek, "Hastaneye bağlı ödeme sisteminden çıkarılıp merkezi sisteme bağlı ödeme sisteminin olması, herkesin emeği kadar ücret almasını istiyoruz" dedi. Sağlıkta en önemli sorunlardan birinin istihdam olduğuna dikkat çeken Durmuş, "Sağlık çalışanlarının çalışma yaşamı ile aile ve sosyal yaşamları uyumlu hale getirilmeli. Bunun için de her yıl sağlıkta 60-70 bin istihdam yapılması gerekiyor. Atama bekleyen 600 bin sağlık mezunu var" diye konuştu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Memur-Sen Genel Merkezi'nde bugün düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ile sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SAĞLIK KURULUŞLARINDA DEVLETİN VARLIĞI DAHA ÇOK HİSSETTİRİLMELİ"

Sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarının başında şiddetin geldiğini belirten Durmuş, sağlıkta şiddetin katalog suçlar arasına alınması düzenlemesinin çok önemli olduğunu söyledi. Durmuş, "Yapılan düzenlemeleri önemli buluyoruz. Ancak şiddeti körükleyen sorunlar da ortadan kalkmalı. Bunun için de çalışmalar yapılmalı. Sağlık kuruluşlarında devletin varlığı daha çok hissettirilmeli. Her ay yayınladığımız raporlarla, sağlıkta şiddete karşı toplumsal bir duyarlılık yarattık. Bu duyarlılığı daha da fazla artırmak için devlet nezdinde de çalışmalar yapılmalıdır" dedi.

"MALPRAKTİS KONUSUNDA İTİRAZ ETTİĞİMİZ NOKTA BUNUN SAĞLIK ÇALIŞANINA RÜCU EDİLMESİ"

Sağlık çalışanlarının ikinci en önemli sorununun Malpraktis olduğuna değinen Durmuş, "Bu sadece sağlık çalışanlarının değil vatandaşın, sağlık sisteminin de sorunu. İtiraz ettiğimiz nokta bunun sağlık çalışanına rücu edilmesi. Yeni düzenleme, sağlık çalışanlarını koruyan önemli bir adımdır. Bu düzenleme birçok Avrupa ülkesinde yok. Dünyaya örnek teşkil edecek önemli bir adım atıldı. Doktorlarımız, tazminatlar yüzünden riskli ameliyatları yapmak istemiyordu. Dolayısıyla vatandaş da zarar görüyordu. Aynı zamanda doktorlar daha basit alanlara yöneliyordu. Bu da sağlık sisteminin geleceği için tehlikeliydi. Düzenleme bu durumu ortadan kaldıracaktır" diye konuştu.

"Bu iki düzenlemeyi çok yerinde buluyoruz. Çünkü uzun yıllardır onlar için mücadele veriyorduk" diyen Durmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"DEVLETİN BU TÜR POLİTİKALARA BÜTÜNCÜL BAKMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

"Memur-Sen olarak 3600 ek göstergenin kapsamının geniş olması gerektiğini defalarca paylaştık. Her kamu çalışanında 600 puanlık artış yapıldı kimi az kimi çok, her yönü ile bundan faydalanıyor. Her kamu çalışanının buna dahil edilmesi bu yüzden önemli. Devletin bu tür politikalara bütüncül bakması gerektiğine inanıyoruz. Sağlık-Sen olarak biz de bu düzenlemelerden faydalanmış olduk, o yüzden güzel bir gelişme. Bu noktada farklı düşündüğümüz konular var ama Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde maddeler üzerinde konuşarak kör noktalara açıklık getirilecek. Kanun metnin daha görmedik, gördüğümüz zaman tasarı üzerinden açık ifadeler kullanabiliriz.

"2008 ÖNCESİ VE SONRASI İŞE GİRENLERİN EMEKLİ TAZMİNATLARI BİREBİR AYNI, BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Emekli tazminatı yönüyle, 2008 sonrası işe girenler ve 2008 öncesi işe girenle birebir aynı, tazminatta bir değişiklik yok. İnsanların itiraz ettikleri nokta maaş yönüyle, 2008 sonrası işe girenlerin maaşlarının düşük olacağı değerlendirmesi çok sağlıklı değil. 2008 sonrası işe girenlerin emekli maaşlarının hesaplanması için önümüzde bir kıstas var, o da işçiler. İşçilerin emekli maaş hesaplaması prim esaslıdır. İkisine baktığımızda 2008 sonrası işe girenler için emekli maaşlarının çok düşük olmayacağını söylemek mümkündür.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA ADALET SAĞLANMALI"

Şu anda Meclis Genel Kurulu'nda sağlık çalışanlarını ilgilendiren çok önemli bir konu var. Bu konuyla ilgili aralık ayında bir düzenleme yapılmıştı ama buna itirazlarımız olmuştu. Sorunu çözmek için değil günü kurtarmak adına yapılmış bir düzenleme gibi geliyordu bize. Sağlık çalışanlarının döner sermayeye bağlı çok büyük sorunları var. Sendika olarak bizim temel yaklaşımımız tüm sağlık çalışanlarının ücretinin yükseltilmesi ve tavan ücretlerinin artırılması. Sağlık çalışanlarının aldıkları ücretler performansa bağlı, bu hastaneden hastaneye değişiyor. Türkiye'de 934 hastane var burada çalışan sağlık çalışanlarının birbirinden çok farklı ücret alması demek. Aynı işi yapan aynı, performans puanını üreten sağlıkçılar birbirinin 3-4 katı fazla ücret alabiliyor. Biz bunun adaletinin sağlanmasını istiyorduk. Bu noktada da hastaneye bağlı ödeme sisteminden çıkarılıp merkezi sisteme bağlı ödeme sisteminin olması, bireysel bir performans sisteminin olması, herkesin emeği kadar ücret almasını istiyoruz. Bu taleplerimizin karşılık bulduğu bir yasa teklifi var. Sağlık çalışanlarını memnun edecek, adaleti sağlayacak bir düzenlemeden bahsedebiliriz. Ancak, ikincil düzenlemeler de çok önemli. Uygulamaya geçerken yönetmeliklerin yasanın içeriğini negatif yöne çevirmesi ihtimali endişesini de yaşıyoruz.

"ATAMA BEKLEYEN 600 BİN MEZUN VAR"

Sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından biri sağlıkta istihdam. Türkiye'de bir ebe hemşire 4 ebe hemşirenin işini tek başına yapıyor. Bu sağlık çalışanlarının çalışma yüklerini çok artırıyor. Sağlık çalışanları günlük ortalama 13 saat çalışıyor, aylık 13-14 nöbet tutuyor. Sağlık çalışanlarının çalışma yaşamı ile aile ve sosyal yaşamlarının uyumlu hale getirilmeli. Bunun için de her yıl sağlıkta 60-70 bin istihdam yapılması gerekiyor. Şiddetin ve sorunların temel unsuru iş yoğunluğu. Atama bekleyen 600 bin sağlık mezunu var, sağlık hizmetinin nitelikli yürütülmesi için de istihdam önemli.

"RADYOLOJİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK DÜZENLEME SAHANIN GERÇEKLERİNDEN KOPUK"

Radyoloji çalışanlarının yönelik yapılan bazı düzenlemelere itirazımız var. Yeni düzenlemeye göre, saat hesabı yapılarak sağlık çalışanlarının sağlık izni kullanma hakkı kısıtlanıyor. Biz buna itiraz ettik ve konuyu yargıya taşıdık. Çünkü kanunda sağlık izninin kullanılabileceği açıkça ortaya konmuş. Kanunun ilgili maddesini yönetmelikle düzeltemezsiniz. Yapılmış olan düzenleme masa başında yapılmış, sahanın gerçekliğinden kopuk bir uygulama."