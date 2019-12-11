Sağlıkta adli uygulamalar ve yasal sorumluluklar paneli - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde "Sağlıkta Adli Uygulamalar ve Yasal Sorumluluklar" paneli gerçekleştirildi.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Öğrenci Hemşireler Derneği tarafından "Sağlıkta Adli Uygulamalar ve Yasal Sorumluluklar" paneli gerçekleştirildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(TOGÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Ömer Ateş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hacı Ahmet Sümbül, TOGÜ Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Programın açılış konuşmaları, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Ömer Ateş tarafından yapıldı. Konuşmalar sonrasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Medine Koç'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve 2 oturum şeklinde yapılan panelin ilk oturumunda, TOGÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Eren, "Adli Tıp Nedir?" konulu sunumununda Adli Tıp'ın çalışma alanlarını, zorluklarını ve önemini anlattı. Sonrasında TOGÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Çetin, "Örnek Olgular Üzerinde Malpraktis" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Panelin 2. oturumunda Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Çetin, "Ötenazi Nedir?" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Panelin son konuşmacısı olarak TOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Çaylak Altun tarafından, "Uygulama Alanlarında Öğrenci Sorumlulukları" konulunu sunumunu gerçekleştirdi. Altun, öğrencilerin stajlarında neler yapmaları gerektiği, hasta ve hasta yakınlarına karşı tutumları, dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi.



Panel sonrasında panelistlere teşekkür belgeleri takdim edildi. - TOKAT