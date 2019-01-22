Son Dakika Haberleri: Sağlıkta Dijital Dönüşüm Trendleri Neler?

Sağlıkta Dijital Dönüşüm Trendleri Neler?

1 saat önce

Philips Türkiye CEO'su Haluk Karabatak, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Philips Türkiye CEO'su Haluk Karabatak, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sağlıkta dijital dönüşüm trendlerinden bahseden Karabatak, "Dünya nüfusu çok hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Türkiye'ye baktığımızda ise şu an genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz 2035 yıllarında yaşlı bir nüfusa sahip olacak. Philips bu noktada yaşlı nüfusunun bakım ihtiyaçlarına çözüm üretiyor. Genç nüfus için ise kişisel bakım ve sağlıklı yaşam alanında çözümler üretiyor. Buna paralel sağlık hizmetlerindeki maliyetlerin azaltılması noktasında da geliştirdiği teknolojiler ile Philips adından sıkça söz ettiriyor."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:32 

CEO, Philips, Türkiye, Sektörel, Ekonomi
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