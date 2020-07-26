SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN HEYBELİADA'DA BATAN TEKNEDEKİ ÇALIŞMALARINDAN FOTOĞRAFLAR - Son Dakika

HEYBELİADA açıklarında alabora olan bir teknedeki Sahil Güvenlik Ekipleri ve Deniz Polisi'nin arama-kurtarma çalışmalarının fotoğrafları ortaya çıktı.

Olay, Heybeliada açıklarında gece 00.50 sıralarında meydana geldi. Mürettebatıyla birlikte 27 kişinin bulunduğu tekne bilinmeyen bir sebeple alabora oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından 27 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan 11 kişi, ambulansla hastaneye götürülürken hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denizde tarama faaliyeti yürüttü. Ekiplerinin çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflar ortaya çıktı.

Görüntü dökümü:

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-Çalışmalar sırasında çekilen fotoğraflar

- İstanbul