Son Dakika Haberleri: Sahipli-sahipsiz Hayvanlarla İlgili Haklar Düzenlenecek"

Sahipli-sahipsiz Hayvanlarla İlgili Haklar Düzenlenecek"

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Birkaç husus var. Bir tanesi sokak hayvanlarının rehabilitasyonu. Özellikle büyükşehirlerde tehlike oluşturuyor.

Sahipli-sahipsiz Hayvanlarla İlgili Haklar Düzenlenecek
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Birkaç husus var. Bir tanesi sokak hayvanlarının rehabilitasyonu. Özellikle büyükşehirlerde tehlike oluşturuyor. İkincisi hayvan hakları. Hayvanlar da canlı, onların da hakları var. Sahipli-sahipsiz hayvanlarla ilgili haklar düzenlenecek." dedi.

Yıldırım, Sultangazi'de seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti. Bölge esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, onlarla fotoğraf çektirdi.

Burada bir petshopa giren Yıldırım, evcil hayvanlarla ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Çok ciddi projelerimiz var. Hayvan haklarına yönelik yeni bir kanun çıkacak ama bundan önce, ben ayrılmadan Meclis'e bir araştırma önergesi verdim. Bu çerçevede bütün hayvansever dernekleri, uzmanlar bir araya gelecek aralarında anlaşacaklar. Çünkü çok anlaşamıyorlar, biri başka öbürü başka bir şey istiyor, onun için kanun çıkmıyor. Birkaç husus var. Bir tanesi sokak hayvanlarının rehabilitasyonu. Özellikle büyükşehirlerde tehlike oluşturuyor. İkincisi hayvan hakları. Hayvanlar da canlı, onların da hakları var. Sahipli-sahipsiz hayvanlarla ilgili haklar düzenlenecek. Bu konuda Serap Yaşar milletvekilimizin çok büyük gayretleri var. Yasa taslağını da kendisi hazırladı sağ olsun. Diğer bir konu da hayvanlara yönelik eziyet, şiddet ve bunlara karşı da uygulanacak yaptırımlar. Bu üç boyutuyla konu enine boyuna Meclis araştırmasıyla ortaya çıkarılacak, sonra tüm bu ihtiyaçları karşılayan yasa yürürlüğe girecek."

Binali Yıldırım, Sultangazi Ahmet Yesevi Taksi Durağı'nda taksicilerle bir araya geldikten sonra AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:24 Kaynak: AA

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