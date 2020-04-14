Şahnahan'a yeni park alanı yapılacak - Son Dakika
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Şahnahan'a yeni park alanı yapılacak

7 saat önce

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Şahnahan Mahallesindeki 100 dönümlük alanın, kamp merkezleri, mesire ve dinlenme alanlarına dönüştürülüp, iç ve dış turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Şahnahan'a yeni park alanı yapılacak, System.String[]

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Şahnahan Mahallesindeki 100 dönümlük alanın, kamp merkezleri, mesire ve dinlenme alanlarına dönüştürülüp, iç ve dış turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.


Şahnahan Mahallesinde uzun yıllar mesire alanı olarak vatandaşlara hizmet verdikten sonra kapatılan 100 dönümlük mesire alanı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın girişimlerinin ardından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol neticesinde Yeşilyurt Belediyesine tahsis edildi. Geçtiğimiz aylarda Ankara'da gerçekleştirdiği temasların ardından 100 dönümlük alanın tahsis işlemlerini sonuçlandıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları ve Şahnahan Mahalle Muhtarı Mehmet Şimşek ile birlikte bölgeye yapılması planlanan çalışmalar üzerine inceleme ve değerlendirme gezisi düzenledi. 100 dönümlük alanın Yeşilyurt Belediyesine tahsis edilmesinden ziyadesiyle memnun olduklarını ifade eden Şahnahan Mahalle Muhtarı Mehmet Şimşek, "Burası piknik alanıydı. Arıtma tesisi kalktıktan sonra bazı sıkıntılar oldu ve kimse buraya gelmedi. Yeşilyurt Belediyesinin burayı alması hepimizi sevindirdi. İnşallah buraya çok güzel yatırımlar yaparlar ve halk buraya yeniden gelir. Başkanımdan özellikle rica ediyorum; arıtma suyunun buradan çıkması lazım, çıkmazsa burada sağlıklı bir şey yapılamaz. Belediyemizin yeni projeleri şimdiden hayırlı olsun " dedi.


AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Akın ise, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Yeşilyurt Belediyemiz ve AK Parti Gençlik Kolları olarak hep birlikte el ele vererek Şahnahan Mahallemize çok güzel bir gençlik kampı ve dinlenme alanları kazandırmak istiyoruz. Böylesine güzel bir proje için Bakanlığımıza ve Yeşilyurt Belediyemize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


"Kamp merkezleri ve mesire alanı olarak yeniden hizmete açacağız"


Yeşilyurt'un doğal ve tarihi güzelliklerini ön plana çıkartacak yatırımlarına bir yenisini daha eklemek adına çalışmalara başladıkları ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, " İlçemizin en eski parklarından olan Şahnahan mahallemizdeki 100 dönümlük alanı Devlet Su İşleri ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde Yeşilyurt Belediyesine tahsis edilmesini sağladık. Uzun yıllardır piknik alanı olarak halkımıza hizmet verdikten sonra atıl duruma geçen alanımız, gerek yeşil alanları ve doğal güzellikleriyle gerekse de içerisinde bulunan farklı zenginlikleriyle dikkat çekici bir özelliğe sahiptir. Yeşilyurt Belediyesi olarak böylesine güzel alanları, aslını bozmadan doğru, kalıcı ve nitelikli projelerle iç ve dış turizme kazandırmak adına çok titiz çalışıyoruz. Şahnahan mahallemizde bulunan ve belediyemize tahsis edilen bu alanımızı sportif etkinlikler, kamp merkezleri, dinlenme ve piknik alanları gibi bölgeye değer katacak yatırımlarla daha değerli ve kıymetli hale getirmek adına çalışmalarımıza hız verdik. Öncelikle buraya gelen artırma tesisimizin suyunu daha ileriye götürüp bertaraf edip, yeni bir projeyle burayı halkımızın ve gençlerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin bu bölgedeki eşsiz manzarayı gezmeleri, görmeleri ve düzenlenecek farklı etkinliklere katılmalarını sağlamak adına hazırladığımız proje üzerine istişareler ve bu tür inceleme gezilerine devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gençlere yönelik devam eden etkinliklerin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığımızın uhdesindeki etkinliklerin yapılabileceği bir projeyi Yeşilyurt'umuza kazandırmak istiyoruz. Projemizi belli bir seviyeye getirdikten sonra halkımızla paylaşacağız. Projeye başladıktan sonra buranın finansmanını hazırlayıp, diğer imalat işlerine hemen başlayacağız. Bölgenin turizme kazandırılması ve canlandırılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. İnşallah el ele verip ilçemizi çok yakın zamanda turizmin parlayan yıldızı haline getireceğiz" dedi.


Beylerderesi Şehir Parkı hakkında bilgi verdi


Bölgenin en büyük sosyal yaşam niteliklerine sahip Beylerderesi Şehir Parkı projesinin ikinci etabına yakın zamanda başlayacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Yeşilyurt hızla gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğu için bu tür dinlenme alanlarına ihtiyacı bulunmaktadır. Amacımız; Yeşilyurt'umuzu her alanda markalaştırmak ve dikkat çekici yatırımlarla örnek ilçe hüviyetine ulaştırmaktır. Belediyemizin dev yatırımları arasında yer alan Beylerderesi Şehir Parkı projesinin birinci etabını tamamladık, ikinci etabın ihalesini yaptık yakın zamanda yapım işlerine başlayacağız. Bununla birlikte ilçe genelinde bugüne kadar revize ettiğimiz parklarda dahil olmak üzere 205 adet sosyal yaşam alanı kazandırdık. Ağaçlandırma ve yeşillendirme hizmetlerinde rekor seviyede çalışmalar yapıyoruz. Her noktası farklı bir güzelliği ve zenginliği barındıran Yeşilyurt'umuzun tarihi güzelliklerini doğru ve kalıcı yatırımlarla günümüzden geleceğe taşımak adına dağ tepe demeden dolaşıyoruz, doğru ve kalıcı yatırımlarımızın sayısını artırmak adına istişare ve bu tür inceleme gezilerine önem veriyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt, Şahnahan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 06:16 Kaynak: İHA

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