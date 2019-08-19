Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 73 Afgan kaçak göçmene sınırdışı kararı
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da 73 Afgan kaçak göçmene sınırdışı kararı

51 dakika önce

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Taraklı ilçesinde Afganistan uyruklu Zamir Zazai'nin boğazı kesilerek öldürülmesinin ardından başlattığı operasyon kapsamında gözaltına aldığı 73 Afgan kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

Sakarya'da 73 Afgan kaçak göçmene sınırdışı kararı, System.String[]
SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Taraklı ilçesinde Afganistan uyruklu Zamir Zazai'nin boğazı kesilerek öldürülmesinin ardından başlattığı operasyon kapsamında gözaltına aldığı 73 Afgan kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.
Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 73 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltı işlemleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Mevcut güven ve huzur ortamının devamına yönelik ilimiz genelinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde 73  Afganistan uyruklu erkek şahıs yakalanmış olup, sınırdışı işlemlerine başlanılmıştır" denildi.
73 kaçak göçmen, otobüsler ile Kırıkkale'deki Geri Gönderme Merkezi'ne yollandı.


Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu! Şimdi paraya para demiyor
Son Dakika! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 40 kişi görevden alındı SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 18:10:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 73 Afgan kaçak göçmene sınırdışı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]