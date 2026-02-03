Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

03.02.2026 19:38
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 123 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Adapazarı ve Karasu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı yakaladı.

Yapılan aramalarda 123,39 gram sentetik uyuşturucu, 0,25 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 125 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA



19:15

