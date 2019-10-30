Sakarya'dan kısa kısa

Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Hafızlık Proje Okulu, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okul dışı öğrenme etkinliği olarak Arifiye İl Ormanı'nda çadır kampı kurdu.

Gençlerin hayatına farklı bir dokunuş gerçekleştirmek amacıyla Sakarya Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen kampa öğrenciler ile 50 kişilik ekip katıldı.

Kampta, çadır kurma, doğada temel yaşam becerileri, zeka oyunları, badminton, atıcılık ve havalı tüfek, okçuluk, masa tenisi, futbol, doğa yürüyüşü, hareketli jimnastik sosyal faaliyetleri gerçekleştiren öğrencilere, belirli saatlerde kitap okuma, madde bağımlılığıyla mücadele, Filistin ve Kudüs meselesi, yardımlaşma bilinci ve girişimcilik, gönüllülük ve farkındalık, adabı muaşeret gibi konularda bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, okul dışı eğitim ortamlarıyla ilgili faaliyetlere ayrı önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimiz bizim için önemlidir. Onları hayata en güzel şekilde hazırlamak eğitimin ve bizlerin en önemli vazifesidir." ifadesini kullandı.

MÜSİAD'dan girişimci ve yatırımcıyı buluşturacak proje

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi ile Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında "Kim Tutar Seni" programının protokolü imzalandı.

MÜSİAD Sakarya Şubesi AR-GE ve Araştırma Komisyonunun hayata geçirdiği proje, Sakarya ve çevre bölgesinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve inovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi amacını taşıyor.

Proje hakkında bilgi veren MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı Yaşar Coşkun, kentin gençlerine ve aydın zihinlerine kendini kanıtlama, fikrini hayata geçirme ve katılımla beraber tecrübe kazanma fırsatını sağlamanın MÜSİAD'ın gurur duyduğu noktalardan biri olduğunu belirterek, "Ülkemizin ve bizlerin gelecek nesillerdeki parlak ve özgün fikirlere ihtiyacı var. Bu projeyi hazırlayıp, hayata geçmesinde katkı sağlayan AR-GE ve Araştırma Komisyonu'na teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Yarışmaya "www.kimtutarseni.org" sayfası üzerinden online başvuru formu doldurularak katılan adaylardan ön elemeyi geçenler, sunum ve fikrin temellerini sağlamlaştırmak için eğitime tabi tutulacak.

Yarışmaya son başvuru tarihi 27 Aralık olarak belirlendi.

Değerlendirme süreci 20 Şubat 2020'de, sonuçların ilanı ise 2 Mart 2020'de yapılacak.