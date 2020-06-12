Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit ve beraberindeki heyeti makamında misafir etti.

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Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit ve beraberindeki heyeti makamında misafir etti.

Kabullerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür ettiklerini belirten Yiğit, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgiler verirken, 181 yıldır olduğu gibi bundan böyle de vatanının ve milletin huzurunu korumak için her yerde her zaman nöbette olacaklarını bildirdi.

Başarılı çalışmalarından dolayı Albay Yiğit'in şahsında tüm teşkilat çalışanlarını kutladığını aktaran Vali Nayir, teşkilatın fedakar temsilcileriyle tüm güvenlik güçlerine ve özellikle şu an sınır dışında görev yapan Mehmetçiklere üstün başarılar diledi.

- İstişare toplantısı Kocaali'de yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyeleriyle gerçekleştirilen istişare ve koordinasyon toplantılarının bir yenisi Kocaali'de düzenlendi.

Büyükşehir, SASKİ, BELPAŞ ve Kocaali Belediyesi bürokratlarının bir araya geldiği istişare toplantısında Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı Ersan Demir, Genel Sekreter Mustafa Ak, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, meclis üyeleri yer aldı.

Pandemi ile mücadelede tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini dile getiren Başkan Yüce, "Salgın öncesinde olduğu gibi kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bizler koronavirüs için koyulan kurallara saygı duymazsak vatandaşlarımızdan fazla bir şey bekleyemeyiz. Vatandaşımıza kendimizi örnek göstererek uygulamalarını isteyeceğiz." ifadesini kullandı.

Tıp Merkezi Diyetisyen Polikliniği hizmete başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tıp Merkezi, Diyetisyen Polikliniği ile vatandaşlara hizmet sunmaya başlıyor.

15 Haziran Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak Diyetisyen Polikliniği'nde Uzman Diyetisyen Meryem Betül Kıngır deneyimlerini hastalarına en iyi şekilde aktaracak.

Konuyla ilgili Sağlık Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler neticesinde, sağlığımız için evde kaldığımız günlerde fiziksel aktiviteler azalma göstermiş ayrıca stres, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, uyku düzeninin bozulması gibi etkilerin yaygınlaştığı gözlenmiştir. Bağışıklık sistemi açısından güçlü olabilmek için fiziksel olarak da güçlü olunması gerekmektedir. Bunun için de en çok kontrol edebileceğimiz faktör aldığımız besinlerdir. Aldığımız doğru besinler ile hem kilo kontrolü sağlayarak stres faktörünü azaltabilir hem de sağlıklı beslenerek bağışıklığımızı güçlü tutmaya önemli katkılar sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaali'de asfalt çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen asfalt çalışmaları Kocaali'de devam ediyor.

Bu kapsamda YOLBAK ekipleri Kocaali'nin Selahiye, Çobansayvant ve Gümüşoluk mahallelerini kapsayan 8 bin 500 metrelik grup yoluna sıcak asfalt döküm çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 11 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağı çalışmalar sonrasında 3 mahalleyi kapsayan grup yolundaki asfalt sorunu tarihe karışacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 04:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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