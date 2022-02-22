Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

22.02.2022 16:41
Sakarya'dan kısa kısa

Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtların başladığı bildirildi.

Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtların başladığı bildirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, felsefeden tarihe, mimariden sinemaya, edebiyattan psikolojiye kadar 13 farklı zengin ders içeriğiyle akademide bahar döneminin başladığı belirtildi.

Kayıtların 16-26 Şubat'ta ücretsiz gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Uğur Tanyeli'nin 24 Şubat Perşembe günü 'Güncel Mimarlıkta Teorisiz Düşünme İmkanları' başlıklı açılış dersiyle başlayacak bahar dönemi dersleri mart boyunca devam edecek. Akademinin bahar döneminde Uğur Tanyeli, Celaleddin Çelik, Rahmi Karakuş, Cengiz Çakmak, Mario Levi, Cihan Piyadeoğlu, Arif Bilgin, Soner Duman, Mehmet Kaya, Selman Kılıçaslan, Orhan Altuğ, Songül Ergün ve Tuba Marmara gibi alanında uzman isimler yer alacak. Bahar döneminde 26 Şubat Cumartesi gününe kadar ücretsiz kayıtlar devam edecek. Vatandaşlarımız, detaylı bilgiye 'fikirvesanat.org' adresi veya 0264 211 20 54 numaralı telefondan ulaşabilecek."

SUBÜ Teknoloji Fakültesi'nde bahar yarıyılı dersleri başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi'nde 2021-2022 akademik yılı bahar yarıyılı, BMC İnsan Kaynakları Direktörü Mersat Yavaş'ın katıldığı "Mühendis Olmak ve Kariyer Yolu" konulu dersle başladı.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik öncesi konuşma yapan SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, yeni dönemin öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Çay, SUBÜ'nün "amiral gemisi" olarak başarı çıtalarını daha yukarı taşıyacakları bir dönem geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Öğrencilerin yanı sıra akademisyenlerin de yer aldığı etkinlikte, Mersat Yavaş tarafından BMC firması ve faaliyetleri, staj ve işe alım süreçleri ile insan kaynakları stratejileriyle ilgili bilgiler verildi.

Ayrıca, firma tarafından üretilen ürünler ve uygulamaları konusunda bilgiler paylaşıldı.

Etkinlik sonunda öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

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Uğur Tanyeli, Serdivan, Sakarya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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