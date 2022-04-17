Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

17.04.2022 12:45
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen ramazan etkinliklerinde, cuma günü oyuncu Ahmet Yenilmez'in öncülük ettiği tiyatro ekibinin "1071'den 2023'e" isimli meddah oyunu sahnelendi.

Cumartesi günü ise Mustafa Demirci tasavvuf müziği dinletisi düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de takip etti.

Etkinliklerde, misafir sanatçılara günün anısına hediye takdim edildi.

-SAÜ'de "canlı müzik dinletisi ve bisiklet şovu"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) özel "canlı müzik dinletisi ve bisiklet şovu" organizasyonu gerçekleştirdi.

SAÜ Kampüsü'nde düzenlenen organizasyona, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Yüce, istek ve taleplerini dinledi.

Programda gençlere seslenen Yüce, "Hepimizin gecesi, hayırlı ramazanı mübarek olsun. Buraya yaşayan kampüs, kitap kampüsü, sanat kampüsü gibi ifadeler kullanıldı. Benim için ise burası sevgi kampüsü. Sevginiz bol, muhabbettiniz, dostluğunuz ve kardeşliğiniz her daim var olsun." dedi.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Yenilmez, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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