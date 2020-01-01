Salda Gölü 2019'u 1,5 milyon turistle kapattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Salda Gölü 2019'u 1,5 milyon turistle kapattı - Son Dakika Ekonomi

Salda Gölü 2019'u 1,5 milyon turistle kapattı

6 saat önce

BURDUR (İHA) – Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve beyaz kumsalı ve turkuaz mavisi suyuyla Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, 2019'da ziyaretçi rekoru kırdı.

Salda Gölü 2019'u 1,5 milyon turistle kapattı, System.String[]

BURDUR (İHA) – Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve beyaz kumsalı ve turkuaz mavisi suyuyla Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, 2019'da ziyaretçi rekoru kırdı. Burdur Valisi Hasan Şıldak, 2019 yılında Salda Gölün'ü, 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.


Burdur Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ve Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, yılbaşı gecesinde trafik uygulama noktalarını denetledi. Vali Şıldak, uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'da Burdur'a turizm alanında damga vurulduğunu söyledi.


"Ön plana çıktı"


Burdur'a gelen ziyaretçi sayılarında ciddi artış yaşandığına dikkati çeken Şıldak, "Salda Gölü, 2019'un Türkiye'de marka değerlerinden biri olarak ön plana çıktı. Salda'daki alınan tedbirler, yapılan çalışmalar, valilik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilen önemli koruma uygulamalarıyla Salda Gölü yok olmaktan kurtarıldı. Orada yapılan gerçek bir çevre operasyonuydu" dedi.


Çevresel değerlerin dikkate alınarak gölü ve çevresini turizme açma faaliyetlerinin gölü koruma ön planlı gerçekleştirildiğini dile getiren Şıldak, Salda Gölü'nün doğal özelliklerinin bozulmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.


Burdur'un turizmde yeni bir adres ve destinasyon olduğunu kaydeden Şıldak, "Burdurlu iş insanlarına turizm alanında yatırım yapmaları önerimizi tekrarlıyoruz çünkü 2019'da sadece Salda Gölü'nü görmek için gelenlerin sayısı yıl sonu itibarıyla bir milyon 400 bini bulmuş durumda. 2020 yılında ise bu daha da katlanacak" ifadelerini kullandı. - BURDUR

SALDA GÖLÜ, Türkiye, Burdur, Salda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi
Türkiye'nin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak Yeni sisteme geçildi! Egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar otomatik olarak belirlenecek Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız

Son Dakika Haberleri
19:30 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının... - Son Dakika Ekonomi
19:22 Son dakika: Bakan Dönmez: Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak rezerv kapasitemiz mevcut - Son Dakika Ekonomi
19:22 Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak... - Son Dakika Ekonomi
18:36 Karsan, İnan Kıraç'ın yerli otomobilden çekildiği iddialarına yanıt verdi - Son Dakika Ekonomi
17:56 Erdoğan'ın veto kararı sonrası 6 termik santral mühürlendi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 20:37:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Salda Gölü 2019'u 1,5 milyon turistle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]