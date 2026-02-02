Salda Kayak Merkezi'ne Yoğun İlgi

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi sömestirde 15 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Salda Gölü manzaralı, 1900 rakımlı Salda Kayak Merkezi'nde sezon 16 Ocak'ta açıldı. Burdur'a 77, Antalya'ya 154, Denizli'ye 111 ve Yeşilova'ya 14 kilometre uzaklıktaki merkez sömestirde yoğun ilgi gördü. Sömestir boyunca Salda, 15 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Tatilde Salda'ya gelen Ecem Gökçe Bulduk ve Elif Gülce Bulduk merkezde eğlenceli anlar yaşadıklarını söyledi. Ecrin Göksu Pala ise "Okul tatil olunca babam bizi buraya getirdi. Çok eğlendik" dedi.