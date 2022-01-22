KAHRAMANMARAŞ - Şampiyon güreş antrenörü, şampiyon adayı sporcular yetiştiriyor - Son Dakika

Güreşte dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan 46 yaşındaki güreş antrenörü Harun Doğan, memleketi Kahramanmaraş'ta şampiyon adayı sporcular yetiştirerek Türk güreşine hizmet etmeyi sürdürüyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli dereceler elde eden, olimpiyat dördüncülüğü bulunan ve çok sayıda Türkiye şampiyonluğu kazanan Doğan, 1990'lı yıllarda güreş sporu yapan birçok erkek çocuğuna rol model oldu.

Aktif spor hayatını bıraktıktan sonra Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde güreş antrenörü olarak Türk sporuna hizmet etmeye devam eden Doğan, sporcu kimliğinin yanı sıra adeta bir "baba" gibi sporcularla yakından ilgileniyor.

Bugüne kadar Kahramanmaraş'taki Güreş Eğitim Merkezi'nde onlarca şampiyon sporcu yetiştiren Doğan, Türk güreşine yeni şampiyonlar kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

Güreşe 1980'li yıllarda Kahramanmaraş'taki Güreş Eğitim Merkezi'nde başladığını AA muhabirine anlatan Doğan, Türkiye'ye önemli madalyalar kazandırdığını, ailesini ve Türk halkını gururlandırdığını söyledi.

Sporculuk yaşamını şampiyonluklarla bitirerek devamında antrenörlük hayatına başladığını belirten Doğan, kendi gibi sporcular yetiştirmeye gayret gösterdiğini dile getirdi.

Güreşe başlayan sporcuların ilerleyen zamanda şampiyon olabilmesi için çok iyi bir şekilde eğitim alması gerektiğini ifade eden Doğan, güreşi çok sevdiğini, sporcu çocuklarla ilgilenmek, onlara bir şeyler öğretmek istediğini aktardı.

Güreşin kolay bir spor olmadığına, bir sporcunun güreşi öğrenebilmesi için 7-8 yıl geçmesi gerektiğine işaret eden Doğan, "Bir şampiyon hoca olarak, öğrencilerime bu sporun güzelliklerini, profesyonelliğin ne demek olduğunu, spor ahlakının ne olduğunu öğretmem lazım. Aramızdaki sinerji gerçekten çok iyi. Onları çok seviyorum. Ümit ediyorum, öğrencilerimin içerisinden Türk güreşine çok büyük hizmetler edecek, şampiyon olacak sporcu çocuklarımız çıkacak. Buna eminim." diye konuştu.

Doğan, geçen yıl salgın koşullarına rağmen güreş takımlarının takım olarak hem Türkiye hem de lig şampiyonu olduğunu, minikler, 15 yaş altı ve yıldızlarda da Avrupa üçüncüsü sporcularının bulunduğunu kaydetti.

Gençlere rol model oluyor

Kahramanmaraş Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim alan ve geride kalan yıl Yunanistan'da gerçekleştirilen organizasyonda Balkan şampiyonu olan 15 yaşındaki Hacı Zade, güreşin zor ve mücadeleye dayalı bir spor olduğunu söyledi.

Harun Doğan'ın kendileri için rol model ve büyük bir avantaj olduğunu belirten Hacı Zade, antrenörünün gösterdiği teknik ve taktiklerin yanı sıra verdiği öğütlerle şampiyonluğa ulaştığını, hedefinin uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu ifade etti.