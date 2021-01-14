Samsun'da ilk Covid-19 aşıları yapılmaya başlandı - Son Dakika

Samsun'da ilk Covid-19 aşıları yapılmaya başlandı

Sağlıkçılar ilk Covid-19 aşılarını olmaya başladı

SAMSUN - Samsun'da ilk Covid-19 aşıları sağlık çalışanları yapılmaya başladı. Samsun'da ilk aşıyı olan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Eski normal günlere dönebilmemiz için aşı yaptırmamız gerekiyor. Tünelin ucunda görünen ışık aşıydı. Aşının gelmiş olması mutluluk vericidir" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'a gönderilen 26 bin doz korona virüs aşısı devlet, özel ve halk sağlığı merkezlerine dağıtımı yapıldı. Aşıların hastanelere ulaşmasının ve hastanelerde özel aşı odaları kurulmasının ardından sağlık çalışanları ilk aşıları olmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den getirilen Sinovac firmasına ait CoronaVac isimli inaktif Covid-19 aşıları risk gruplarına göre önce sağlık çalışanlarına akabinde huzurevi sakinlerine ve kronik rahatsızlığı olanlara yapılacak. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ilk korona virüs aşısı oldu. 26 bin doz aşının dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Müdür Oruç, "26 bin doz aşımızın dağıtımını gerçekleştirmiştik. Bugün de aşıları yapmaya başladık. Şu an tüm kamu, özel hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde, üniversitemizde aşılarımız yapılmaktadır. İlk sağlık çalışanlarımız oluyor. Daha sonra bakanlığımızın belirlediği risk grupları, huzurevi sakinleri kronik rahatsızlığı olanlar şeklinde devam edecektir. Eski normal günlere dönebilmemiz için aşı yaptırmamız gerekiyor. Tünelin ucunda görünen ışık aşıydı. Aşının gelmiş olması mutluluk vericidir. Aşı yaptırarak bu illetten kurtulmuş olacağız" diye konuştu.

25 aşı odası

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen ise, "Yaklaşık 11 aydır verdiğimiz Covid-19 mücadelesi aldığımız tedbirler, uyguladığımız tedaviler yoğun ve yorucu bir süreç geçirdik. Bu insanlığa şifa olur niyetiyle bütün halkımız teveccüh gösterir. Aşılarımızı yaptırırız. Normal hayata, eski ve sağlıklı günlere ulaşmada en geçerli yollarından biri de budur. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 25 aşı odası oluşturduk. Bakanlık talimatları gereği tamamen hastanemizin farklı girişlerinden, acil müdahale odaları, doktor odaları ve internet bağlantısı her türlü altyapısı hazırlayarak aşı odalarını oluşturduk. Hedefimiz bakanlığımız talimatları gereği personelimiz yarısını bugün ilk günden aşılayabilmektir" şeklinde konuştu.