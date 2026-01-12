Samsun\'da Kar Yağışı Etkili

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde kar etkili oluyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış aralıklarla sürüyor.
Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü kentte, karın ardından özellikle yüksek kesimler beyaza büründü.
Yetkililer, kar ve sis nedeniyle sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
