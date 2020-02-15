Samsun'da Karadeniz 6. Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da Karadeniz 6. Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika

Samsun'da Karadeniz 6. Kitap Fuarı açıldı

6 saat önce

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş'nin organize ettiği "Karadeniz 6. Kitap Fuarı" Samsun'da açıldı.

Samsun'da Karadeniz 6. Kitap Fuarı açıldı, System.String[]

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş'nin organize ettiği "Karadeniz 6. Kitap Fuarı" Samsun'da açıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, Türkiye'nin gelişmesinin eğitimle, okumayla sağlanacağını söyledi.

Yayıncılara, başlattıkları "Her yere kitap, her yerde kitap" etkinliğine destek vermeleri çağrısında bulunan Kaymak, "Etkinliğimizde kitap sayımız 25 bine ulaştı. Bu kitaplarla bir merkez kütüphane kuracağız. Arkasından 100 mobil kütüphane oluşturacağız. İnsanın olduğu her yerde küçük mini kütüphaneler kurarak kitapları okurlarla buluşturacağız." dedi.

Vatandaşlardan okudukları kitapları irtibat noktalarına teslim etmelerini isteyen Kaymak, şöyle konuştu:

"Kitap fuarı da bizin için çok anlamlı, güzel bir imkan oldu. Yayıncı arkadaşlarımızdan ricamız şudur. Kitapları fuar sonunda giderken kendinize yük etmeyin. Kitaplarınızı biz burada daha çok okura ulaştıralım. Türkiye'nin kalkınma hamlesinde okumak çok önemlidir. Nerede bir sosyal sorun varsa altında eğitimsizlik, cahillik yatıyor. Ülkemizin kalkınması eğitime ve kitap okumaya bağlı. Biz bunu çok önemsiyoruz."

Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği gerçekleştirilecek fuarda şair ve yazarlar da okurlarıyla buluşacak.

Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğinde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen fuar, 23 Şubat'a kadar açık kalacak.

Fuarın açılışına İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile kitapseverler katıldı.

Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:50 Kaynak: AA
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