Son Dakika Haberleri: Samsun'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Samsun'da kavşakta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Samsun'da kavşakta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Dış Kavşak'ta saat 04.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Işık idaresindeki 55 GR 084 plakalı minibüs, kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Gazi Giray Günaydın'ın kullandığı 06 ABZ 520 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Gazi Giray Günaydın ile minibüste bulunan Ömer Kaya yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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