Denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

18.08.2022 10:15
Denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da serinlemek için girdiği Karadeniz'de dalgalar arasında kaybolan, deniz polisi tarafından bulunup hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Samsun'da serinlemek için girdiği Karadeniz'de dalgalar arasında kaybolan, deniz polisi tarafından bulunup hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü karşısındaki sahilde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Fidrat Sadak (16) serinlemek için kayalıklardan denize atladı. Afgan çocuk Karadeniz'in azgın dalgaları arasında akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler kısa sürede Fidrat Sadak'ı bularak sudan çıkardı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldıran Fidrat Sadak, olaydan 6 gün sonra hayatını kaybetti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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