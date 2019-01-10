Samsun'da Silah Ticaretinden 7 Kişi Adliyede
2 saat önce
Samsun'da silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İlkadım
, Tekekköy, Canik
, Çarşamba
ve Bafra
ilçelerinde bulunan çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Bir süredir devam eden takip ve çalışma sonucu bugün düzenlenen operasyonda "silah ticareti ve yağma" suçlarında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında 8 adet çeşitli çapta ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 265 adet çeşitli çapta tabanca mermisi, 10 adet boşkovan, 1 muşta, 10 gram esrar ve 28 adet uyuşturucu özelliği bulunan kapsül hap ele geçirildi. 4 kişi ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 7 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:00 Kaynak: İHA
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