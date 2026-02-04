Samsun'da Trafik İhlali: 99 Bin TL Ceza - Son Dakika
Samsun'da Trafik İhlali: 99 Bin TL Ceza

04.02.2026 11:05
Samsun'da yapılan denetimlerde, ceza kesilen araç sürücüsüne toplamda 99.949 TL para cezası uygulandı.

Samsun'da yapılan trafik denetimlerinde plakası kapalı olduğu ve kantara girmediği tespit edilen araca toplam 99 bin 949 TL idari para cezası uygulandı.

Alınan ihbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, söz konusu aracın çeşitli trafik ve mevzuat ihlalleri yaptığı belirlendi. Yapılan kontrollerde sürücü ve araç sahibi hakkında sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak, plakanın okunmamasını sağlamak, muayenesiz aracı trafiğe çıkarmak ve yetki belgesi olmadan faaliyette bulunmak maddelerinden toplam 78 bin 648 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca kantara girmemek maddesinden 21 bin 301 TL ceza uygulanırken, araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

