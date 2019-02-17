Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
1 saat önce
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Samsun
'un Kavak
ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kavak'tan Samsun yönüne giden Özkan Karakoç (27) yönetimindeki 55 AAN 083 plakalı otomobil, Çakallı mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile yanındaki Hamit Ayyıldız (27), Salih Çakır
(29), Ramazan Çelik
(28) ve Serkan
Bol (35) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan Çelik, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:05 Kaynak: AA
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