Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik'te meşaleli gece yürüyüşü düzenlendi.

Mahalli Kış Kampı'nda izcilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 80 izci ile Akdağ'dan kamp alanına kadar meşaleler ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Özel, Ladik izci lideri Ahat Aygün'den de hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Gençlerle soğuk havaya rağmen Ladik'in muhteşem manzarası eşliğinde keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini dile getiren Özel, "Doğa ile iç içe gençlerimizle bir arada olmaktan ve bu faaliyette yer almaktan çok mutlu oldum. Tüm izcilerimize bu güzel birliktelik için teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Özel'den esnaf ziyareti

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Özel, talep ve sorunlarını dinledi.

Vatandaşlar ve karla mücadele ekibiyle çay içen Özel, ulaşımda sorun yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ara verilmeden devam edilmesini istedi.

Ladik'te kış mevsiminin biraz set geçtiğini dile getiren Özel, "Hemşehrilerimizin kış günlerinde de huzurlu ve rahat yaşaması için meteoroloji verilerini takip ederek önlemlerimizi aldık. Karla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için fen işleri ekiplerimizle yaptığımız koordinasyon toplantımızda karla mücadele ekiplerini belirleyerek görev dağılımlarını yaptık. Onlar da yol açma çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor. İlçemizin temizliği, huzuru ve sağlıklı yaşam şartları için tüm gücüyle çalışan ekiplerimizi canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

İl Genel Meclisinde 2004-2009 yıllarında görev yapanlar buluştu

Samsun İl Genel Meclisinde 2004-2009 yıllarında görev yapanlar, Ladik'te bir araya geldi.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, konuklarını Belediye Mavi Göl Tesisleri'nde ağırladı.

Akdağ Kayak Merkezi'nin ilçeye kazandırılmasına İl Genel Meclisi üyelerinin büyük destek verdiğini belirten Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile İl Genel Meclis üyelerine davete katıldıkları için teşekkür etti.

Eski İl Genel Meclis üyeleri, daha sonra ilçeyi gezip Seyit Ahmet-i Kebir Türbesi'ni ziyaret etti.

Havza SYDV 2019 yılında 8 bin 935 kişiye yardımda bulundu

Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2019 yılında 8 bin 935 kişiye 6 milyon 784 bin 606 lira ayni ve nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.



Kaymakam Metin Yılmaz, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzatılan elin devletin görevleri arasında yer aldığını söyledi.



Vakfa müracaat ederek gerekli şartları taşıyan herkese imkanlar ölçüsünde yardımda bulunulduğunu anlatan Yılmaz, müracaatların değerlendirilmesi sonucunda kömür, barınma, afet ve sağlık alanlarında ayni yardımlarda bulunulduğunu dile getirdi.



Yılmaz, geçen yıl bedelsiz yakacak yardımları kapsamında bin 641 kişiye 146 bin 266 lira tutarında kömür yardımının hak sahiplerine dağıtımının gerçekleştirildiğini belirterek, "Yardımlar kapsamında 6 bin 967 kişiye nakdi, 1968'i ayni olmak üzere 8 bin 935 kişiye ulaşıldı. 2019 yılında 6 milyon 539 bin 247 lira 69 kuruş nakdi, 245 bin 358 lira 48 kuruş ayni olmak üzere 6 milyon 784 bin 606 lira 17 kuruş yardım yapıldı." dedi.