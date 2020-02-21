Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

7 saat önce

Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Bafra'da anıldı.

Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Bafra'da anıldı.

Bafra Ülkü Ocaklarınca düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Bafra Ülkü Ocakları Başkanı Kemal Şahin, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu öldürenlerin kendilerini daha çok birleştirdiğini belirterek, "Allah'ın izniyle Fırat'ın düştüğü yerden yüzlerce, binlerce, milyonlarca Fırat yetişir. Bugün Türkiye'nin her ilinde, her mezrasında ülkücüler var. Var olmaya devam edecektir." dedi.

Programa MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, TÜRKAV Bafra Şube Başkanı Sami Keskin, eski MHP İlçe Başkanı Abdurrahman Çamaş da katıldı.

Liselerarası İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması

Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Yarışmada Alaçam İmam Hatip Lisesi öğrencisi Elif Rana Kaya birinci, Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi öğrencisi Esma Betül Kaya ile Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Salih Çolakoğlu ikinci, Anadolu Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencisi Kader Çavuş da üçüncü oldu.


Elif Rana Kaya, Samsun'da düzenlenecek il birinciliği yarışmasında Alaçam'ı temsil edecek.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, 12 Mart'ta verilecek.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız
Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren eski eşi kendini böyle savundu: Kafasını 10-15 kez vurmadım, o kadar vursaydım o anda ölürdü Oğlu intihar eden annenin feryadı yürek dağladı: Neden yaptın oğlum 67 yaşındaki yaşlı adam, dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:19:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]