Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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Samsun'dan kısa kısa

03.05.2022 16:00
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı ve Ladik Kaymakam Vekili Ömer Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle bayramlaştı.

Kavak Kaymakamı ve Ladik Kaymakam Vekili Ömer Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle bayramlaştı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Kara ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sinan Çırakoğu tarafından karşılanan Saygılı, polis memurları ve askerlerin bayramlarını tebrik etti.

Saygılı, bayramların birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının, kaynaşmanın en üst düzeye çıktığı müstesna günler olduğunu belirterek, "Mübarek bayramlara ulaşmamıza vesilen olan, vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şifalar ve sağlıklı ömürler diliyorum." dedi.

Kavak'ta şehit Gürpınar için mevlit programı düzenlendi

Kavak'ta, şehit özel harekat polisi Ersan Gürpınar'ın şehadetinin 6. yılı dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Kuzalan Mahallesi'nde şehidin babası Yılmaz Gürpınar tarafından evinde düzenlenen mevlide şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız ile vatandaşlar katıldı.

Mevlitte şehit Gürpınar ve tüm şehitler için dua edildi.

Saygılı, şehit ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Devlet olarak her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerinin yanında olacağız. Şehidimizin emanetlerine sahip çıkarak mezarında rahat uyumasını sağlamak bizlerin görevidir." ifadesini kullandı.

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Jandarma, Hisarcık, Ladik, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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