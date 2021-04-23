Samsun ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı - Son Dakika

Samsun, Tokat, Çankırı, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Samsun'daki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Esen, yaptığı açıklamada, çok sevinçli ve gururlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Salgın nedeniyle içimizdeki coşkuyu sokaklara taşıyamasak da gönüllerimizdeki coşku dünyaya yetecek düzeyde." dedi.

Törene, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda kişi katıldı.

Tokat

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Çankırı

Çankırı Anıt Alanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kastamonu

Kastamonu'daki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, polis, jandarma, zabıta ve itfaiye ekipleri araçlarıyla konvoy düzenledi.

Törene, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt katıldı.

Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından program sona erdi.

Törene, Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sinop

Sinop'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Çorum

Çorum'da Gazi Caddesi'ndeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.