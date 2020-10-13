Samsun yerli ve milli tarım üretiminde Türkiye birincisi - Son Dakika

Samsun yerli ve milli tarım üretiminde Türkiye birincisi

13.10.2020 08:31
Samsun yerli ve milli tarım üretiminde Türkiye birincisi, System.String[]

Bafra ve Çarşamba Ovalarına sahip olan Samsun, birçok tarımsal üretim kaleminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor.

Bafra ve Çarşamba Ovalarına sahip olan Samsun, birçok tarımsal üretim kaleminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor.

Türkiye'nin en verimli ovalarından Çarşamba ve Bafra Ovalarına sahip olan Samsun'da bu ovaların verimliliği tarımsal ürünlerin çeşitliliğine ve bolluğuna da pozitif etki etti. Samsun kırmızı pancar, lahana ve fiğ (adi-yeşil ot) üretiminde Türkiye 1'incisi, çeltik, turp (bayır, beyaz, kırmızı) ve fındık üretiminde Türkiye 2'ncisi, pırasa ve muşmula üretiminde Türkiye 3'üncüsü, soya fasulyesi, balkabağı, taze barbunya, ıspanak ve kivi üretiminde Türkiye 4'üncüsü, işlenmemiş tütün ve böğürtlen üretiminde Türkiye 5'incisi, yemlik bezelye üretiminde Türkiye 7'ncisi, yağlık ayçiçeği üretimi, işlenmemiş kekik ve armut üretiminde Türkiye 9'uncusu, silaj mısır üretiminde Türkiye 10'uncusu ve yulaf üretiminde de Türkiye 12'incisi oldu.

Türkiye'de üretilen kırmızı pancarın 3'te 1'i Samsun'da üretiliyor

Samsun'da bin 100 ekili dekar alanda toplam 3 bin 300 ton kırmızı pancar üretildi. Türkiye genelinde ise 3 bin 883 dekar alanda toplam 9 bin 917 ton kırmızı pancar üretimi yapıldı. Samsun'da ürettiği kırmızı pancar ile Türkiye sıralamasında 1'inci sırada yer aldı. Ayrıca 220 bin 949 ton lahana (kırmızı-beyaz) üretimi ile yine ülkede 1'inci sırada yer aldı. 409 bin 33 tonluk fiğ üretimi de Samsun'u Türkiye'nin en çok fiğ üreten ili konumuna getirdi. Ayrıca Samsun'da 12 bin 765 ton turp, 137 bin 69 ton çeltik, 137 bin 841 ton fındık, 25 bin 83 ton pırasa, 463 ton muşmula, 5 bin 93 ton soya fasulyesi, 5 bin 529 ton bal kabağı, 6 bin 75 ton taze barbunya, 11 bin 685 ton ıspanak, 5 bin 34 ton kivi, 6 bin 39 ton işlenmemiş tütün, 52 ton böğürtlen, 10 bin 510 ton yemlik bezelye, 46 bin 487 ton yağlık ayçiçeği tohumu, 8 bin 427 ton armut, 728 bin 184 ton silaj mısır ve 79 bin 983 ton yulaf üretildi. Samsun bu ürünlerde Türkiye ortalamasında üretim açısından ilk 10 il arasında yer aldı.

Tarımda üretilmeyen yok

Samsun ayrıca buğday, tritikale, brokoli, karnabahar, taze fasulye, kapya biberi, kültür mantarı, karpuz, patlıcan, kıvırcık marul, şeftali, elma, Macar otu, korunga, sorgun ve hayvan pancarı üretiminde de ülke genelinde 4 ile 20'nci sıradaki yerini korudu. - SAMSUN

Samsun yerli ve milli tarım üretiminde Türkiye birincisi
Samsun yerli ve milli tarım üretiminde Türkiye birincisi
Samsun yerli ve milli tarım üretiminde Türkiye birincisi
Samsun yerli ve milli tarım üretiminde Türkiye birincisi
Samsun yerli ve milli tarım üretiminde Türkiye birincisi
Samsun yerli ve milli tarım üretiminde Türkiye birincisi
Samsun yerli ve milli tarım üretiminde Türkiye birincisi

Çarşamba, Türkiye, Samsun, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun yerli ve milli tarım üretiminde Türkiye birincisi - Son Dakika Ekonomi

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