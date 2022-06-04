Samsung'dan çip hamlesi: ARM'yi satın alacak mı? - Son Dakika
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Samsung'dan çip hamlesi: ARM'yi satın alacak mı?

04.06.2022 18:38
Samsung'dan çip hamlesi: ARM'yi satın alacak mı?

Yayınlanan rapora göre Samsung, çip üretiminde lider olabilmek için ARM'yi satın almak için görüşmelere başladı.

Nvidia, 2020 yılında ARM'yi satın alacağını açıklamıştı. Şubat ayında ARM, satın almanın anlaşmazlık nedeniyle iptal olduğunu duyurdu. Samsung ve Intel'in ARM'yi satın almak için ortaklık kuracağı iddia ediliyor.

Samsung ve Intel, ARM'yi satın alma işlemleri için görüşüyor

Nvidia, 2020 yılında duyurduğu 40 milyar dolarlık satın alımı gerçekleştirmediği için 1.25 milyar dolar ceza ödedi. Başarısız girişimin ardından Intel CEO'su Pat Gelsinger şubat ayında yaptığı açıklamada satın almaya ortak olabileceklerini duyurdu.

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Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong ve Intel CEO'su Pat Gelsinger'in 30 Mayıs'ta ARM için toplantı gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yayınlanan rapora göre Samsung, ARM teknolojilerini Exynos işlemcilerine dahil edecek.

Samsung'dan çip hamlesi: ARM'yi satın alacak mı?

Samsung, 2030 yılına kadar çip pazarında lider üretici konumuna gelmek istiyor. Samsung'un bu süreçte SK Hynix, Intel ve Qualcomm ile rekabet etmek zorunda kalacağı rapor detaylarında yer alıyor. Söz konusu şirketlerin konsorsiyum oluşturarak güçlerini birleştireceği tahmin ediliyor.

Samsung, LCD panel üretimini durduracağını açıklamıştı. Analistler, şirketin çip üretimine yoğunlaşmak için LCD panel çalışmalarına ara verdiğini belirtiyor.

Siz Samsung'un çip hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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