"Sanal Gerçeklik Kullanımı Eğitici Eğitimi" kursu tamamlandı - Son Dakika
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"Sanal Gerçeklik Kullanımı Eğitici Eğitimi" kursu tamamlandı

26.06.2022 18:14
"Sanal Gerçeklik Kullanımı Eğitici Eğitimi" kursu tamamlandı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (AYBUZEM) ile Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Mesleki Eğitime Yönelik Dijital İçerik Geliştirmede Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Kullanımı Eğitici Eğitimi" tamamlandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (AYBUZEM) ile Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Mesleki Eğitime Yönelik Dijital İçerik Geliştirmede Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Kullanımı Eğitici Eğitimi" tamamlandı.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen eğitime katılan 24 öğretmen ve öğretim elemanına 60 saat süren eğitimin ardından sertifikaları verildi.

Törene katılan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, teknolojinin hızla ilerlediğini, eğitimcilerin de buna her konuda hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Keleş, "Öğretmenlerimizin bu tür eğitim faaliyetlerine katılımlarını ve mesleki becerilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Burada eğitim alan öğretmenlerimizin, eğitim kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacaklarından eminiz." diye konuştu.

AYBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Ankaralı ise üniversite olarak eğitime çok önem verdiklerini, tüm kamu kurumlarıyla ortak çalışma yürüttüklerini belirtti.

Üniversite olarak teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve her alanda kullandıklarını aktaran Ankaralı, "Bu nedenle Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizin yürüttüğü çalışmalar neticesinde pandemi dönemini sorunsuz bir şekilde atlattık. Pandemi süresince eğitimimiz sekteye uğramadan devam etti. Şimdi de daha nitelikli eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin etkin şekilde kullanımı için faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da programa katkı sunanlara teşekkür ederek, bu tür eğitimlerin, eğitimcilere güç verdiğini dile getirdi.

AYBUZEM Müdürü Doç. Dr. İhsan Toktaş, eğitimin ardından merkezde kurulacak Artırılmış ve Sanal Gerçeklik ve Yapay Zeka Uygulamaları Laboratuvarı ile teknolojinin eğitimle entegre şekilde daha verimli hale getirilmesi için çalışmaları hızlandıracaklarını kaydetti.

Programda, davetliler kursa katılanların çalışmalarını inceledi.

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Kaynak: AA

Araştırma, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sanal Gerçeklik Kullanımı Eğitici Eğitimi' kursu tamamlandı - Son Dakika

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