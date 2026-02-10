Sanat Melikgazi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Sanat Melikgazi Açıldı

10.02.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi'de açılan sanat merkezi etkinlikler ve atölyelere ev sahipliği yapacak.

Melikgazi Belediyesinin kültür ve sanat etkinliklerine yönelik çalışmalarının yeni adresi Sanat Melikgazi, konferans ve atölyelere ev sahipliği yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sanat merkezine çevrilen Nazmi Toker İlkokulu'nda, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nihal Fırat Özdemir'in konuşmacı olarak katıldığı "Bilginin Yolculuğu: Sözden Dijital Çağa" başlıklı konferans düzenlendi.

Bilginin, sözle başlayan yolculuğunun dijital çağa uzanan serüvenini konu alan konferansın ardından Sefa Nur Kuruçay ve Esma Biçer'in yürütücülüğünde, antik dönemlerden Selçuklu ve Osmanlı medeniyetine uzanan süreçte kokunun tarihsel, kültürel ve toplumsal anlamını ele alan atölye gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, dokusu korunan taş binanın ilçedeki sanat faaliyetlerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Merkezde atölyeler ve etkinlikler düzenleneceğini, kurslar verileceğini anlatan Palancıoğlu, "Biraz daha akademi vasfında bir yer. Sıfırdan başlayanlardan ziyade yeteneklerinde uzmanlaşmak isteyenlere yönelik kurslarımız olacak. Tabiri caizse lisans bölümü değil de işin yüksek lisans kademesi olacak. Sanat Melikgazi'yi çok nezih etkinliklerinin yapılacağı güzel bir mekan haline getirdik. Burası Kayseri'nin sanatta nabzının attığı bir nokta olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sanat Melikgazi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı Yaşıtları tarafından böyle darbedildi 14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı! Yaşıtları tarafından böyle darbedildi
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
NFL yıldızından Super Bowl’da hapishane kıyafetli ICE protestosu NFL yıldızından Super Bowl'da hapishane kıyafetli ICE protestosu

13:56
Düdük astırılan Arda Kardeşler’in yeni mesleği bomba
Düdük astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği bomba
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:32
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 14:12:42. #7.11#
SON DAKİKA: Sanat Melikgazi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.