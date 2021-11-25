Şükriye Tutkun ve Ali Osman Erbaşı Beyşehir'de konser verdi - Son Dakika

Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Şükriye Tutkun ve ünlü bestekar ve bağlama ustası Ali Osman Erbaşı Beyşehir ilçesinde konser verdi.

Beyşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sevilen sanatçıları Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan sevenleriyle buluşturdu.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde sahne alan Tutkun, salonu dolduran sevenlerine unutulmaz bir müzik ve türkü şöleni yaşattı.

Uzun süre sahnede kalan Tutkun ve Erbaşı, öğretmenlerin gününü tebrik etti.

Programa, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ve eğitim camiası mensupları katıldı.