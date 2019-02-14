Son Dakika Haberleri: Sanayi Üretim Endeksi (1)

Sanayi Üretim Endeksi (1)

1 saat önce

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azalırken, yıllık ortalamada yüzde 1,8 artış kaydetti.

Sanayi Üretim Endeksi (1), System.String[]
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azalırken, yıllık ortalamada yüzde 1,8 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ve 2018 yılına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 düştü.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı. Endeks, yıllık ortalamada yüzde 1,8 arttı.

Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalacağını öngörmüştü.

Aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 7,2 azalacağını bekleyen ekonomistler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 0,8 yükseleceğini tahmin etmişti.

TÜİK verilerine göre, revizyonlar sonrası sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
2014128,29,36,75,34,17,55,43,222,54,55,7
2015-0,315,46,87,86,12,612,16,95,56,67,95,8
20168,3103,83,75,52,8-22,3-1,66,32,91,43,4
20173,33,86,58,85,16,714,79,614,48,79,713,78,9
20181210,27,86,36,42,95,91,7-2,5-5,9-6,6 -9,8 1,8

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:17 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB Ülkelerinin Sanayi Üretimi, 2009 Finansal Krizinin Ardından En Büyük Düşüşünü Yaşadı Aralık'ta Cari Açık 1,4 Milyar Dolar Oldu

İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:28:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi Üretim Endeksi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]