Sandıklı'da denetim faaliyetleri - Son Dakika

Sandıklı'da yeni tip koronavirüs'le (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dinamik denetleme yapıldı.

İlçe Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan, İlçe Sağlık Müdürü Murat Koçkar ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Öztop, tarafından kentteki iş yerlerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimde bulundu

Başkan Çöl, dinamik denetlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde kuralların kesinlikle unutulmaması gerektiğini belirterek, "Normalleşme dönemimizle birlikte kaymakamımız ve protokolümüz ile birlikte yeni açılan iş yerlerimize ziyaretler yapıyoruz. Tabi ki maske, mesafe, hijyene dikkat ederek bu süreci en huzurlu şekilde tamamen atlatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın yapılan denetimlerde kurallara uyduğunu gördük. Ben hassasiyet gösteren tüm kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sandıklı'da trafik denetimi

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetim yaptı.

Belediye Meydanı ile İstasyon Caddesi'ndeki ekipler, durdurulan araçlarda eksik evrak, emniyet kemeri ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı denetimi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 saat süren denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafikten men edilen araç ve motosikletler ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.