Sandıklı'da internet ve teknoloji konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

Sandıklı'da internet ve teknolojinin bilinçli kullanımı konulu konferans düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GİKAM) ile Sandıklı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle kariyer günleri kapsamında meslek seçimi, kariyer, internet ve teknolojinin bilinçli kullanımı anlatıldı.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen konferansta konuşan GİKAM Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Emrah Bozkurt, başarılı olmak için şanslı doğmuş olmak gerekmediğini belirterek, sıfırdan başlayan fakat başarıyı yakalayan çok sayıda başarılı insan olduğunu söyledi.

Bozkurt, kariyerin bir ömür yaşanan olaylar dizisi olduğunu belirterek, bireyin meslek ve diğer yaşam rollerinin birbirini etkilemesi ve izlemesi sonucu oluşan, özellikle iş ve mesleğe ilişkin rollerinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri de içeren bir süreç olduğunu dile getirdi.



Sandıklı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Caner Balım da bilgiye ulaşım konusunda, "İnternette dolaşan her bilgi doğru değildir. Bu konuda şüpheci davranılmalı, en az üç kaynaktan karşılaştırılmalıdır." dedi.