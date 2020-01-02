Sandıklı'da internet ve teknoloji konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı'da internet ve teknoloji konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

Sandıklı'da internet ve teknoloji konulu konferans düzenlendi

6 saat önce

Sandıklı'da internet ve teknolojinin bilinçli kullanımı konulu konferans düzenlendi.

Sandıklı'da internet ve teknoloji konulu konferans düzenlendi, System.String[]

Sandıklı'da internet ve teknolojinin bilinçli kullanımı konulu konferans düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GİKAM) ile Sandıklı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle kariyer günleri kapsamında meslek seçimi, kariyer, internet ve teknolojinin bilinçli kullanımı anlatıldı.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen konferansta konuşan GİKAM Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Emrah Bozkurt, başarılı olmak için şanslı doğmuş olmak gerekmediğini belirterek, sıfırdan başlayan fakat başarıyı yakalayan çok sayıda başarılı insan olduğunu söyledi.

Bozkurt, kariyerin bir ömür yaşanan olaylar dizisi olduğunu belirterek, bireyin meslek ve diğer yaşam rollerinin birbirini etkilemesi ve izlemesi sonucu oluşan, özellikle iş ve mesleğe ilişkin rollerinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri de içeren bir süreç olduğunu dile getirdi.


Sandıklı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Caner Balım da bilgiye ulaşım konusunda, "İnternette dolaşan her bilgi doğru değildir. Bu konuda şüpheci davranılmalı, en az üç kaynaktan karşılaştırılmalıdır." dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
17:56 MHP'li Akçay: "Türkiye, Libya'ya meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermek için gitmektedir" - Son Dakika
17:55 Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır" - Son Dakika
17:54 Taksiciden gaspçıların serbest kalmasına tepki: Ölmem mi lazımdı? - Son Dakika
17:54 Kılıçdaroğu'ndan 'Libya' açıklaması - Son Dakika
17:49 Adıyaman Belediyesi'nden, fedakar anneye ziyaret - Son Dakika
17:37 Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:59:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sandıklı'da internet ve teknoloji konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]