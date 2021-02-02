Şanlıurfa'da açılan kursla ata sporu okçuluğu öğreniyorlar - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ata sporunu yaygınlaştırmak amacıyla açılan kursta, sporculara okçuluk öğretiliyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, tarihi kültürü yaşatmak amacıyla spor salonunda geleneksel okçuluk için kurs açtı.

Okçuluk merakı olanlara yönelik haftanın belirli günlerindeki kurslara katılanlar, usta öğreticiler gözetiminde ok atmayı öğreniyor.

Hedeflerinin ulusal düzeyde Türkiye'yi temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunu belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Doğan Şenlik, AA muhabirine, "Bu alanda kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Daha önce bu alanda kentimizde böyle bir kurs açılmamıştı ve açtığımız kurstaki amaçlarımızdan biri de ülkemizin bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırmaktır." dedi.

Devam eden koronavirüs salgını nedeniyle tedbir aldıklarını kaydeden Şenlik, maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat ettiklerini belirtti.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde açılan kurslarda okçuluğu öğrendiğini dile getiren kurs eğitmeni Ahmet Çakmak da "Kursa katılanlara okçuluğun temel kavram ve tekniklerini öğretiyorum. Önümüzdeki dönemlerde de tamamen okçuluk atışları üzerine eğitim vereceğiz. Hedefimiz milli takım elemelerine buradan sporcu göndermek." diye konuştu.

Ağabeyine özenerek başladığı okçulukta ilerlemek istediğini dile getiren 8 yaşındaki Nur Ebrar Yiğiter, "İleride milli okçu olmak istiyorum." dedi.