Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret eden 2 şüpheli gözaltına alındı
Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret eden 2 şüpheli gözaltına alındı

11.02.2026 11:38  Güncelleme: 12:28
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Atatürk aleyhine paylaşımlar yapan C.K. ile Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'nın bulunduğu bir sayfanın yakıldığı anlara ait video paylaşımını övücü nitelikte paylaşan K.T'yi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Atatürk aleyhine paylaşımlar yapan C.K. ile Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'nın bulunduğu bir sayfanın yakıldığı anlara ait video paylaşımını övücü nitelikte paylaşan K.T'yi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

C.K'nin adresinde yapılan aramada, av tüfeği ile cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. tutuklandı, K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Recep Recep:
    Türk bayrağına dil uzatılır mı ? bayrak ezan vatan dokunulmazdır 41 0 Yanıtla
  • Mmehmet123. Mmehmet123.:
    devlet yine silkeliyor birilerini 30 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
