ŞANLIURFA - Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi

15.05.2022 15:44

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince, son kullanma tarihi geçmiş ve küflenmiş gıda ürünleri imha edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince, son kullanma tarihi geçmiş ve küflenmiş gıda ürünleri imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunması yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki rutin denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda market ve bakkallarda denetimi yapan ekipler, iş yerlerinde ruhsat, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Denetimlerde, küflenmiş 97 kilogram domates salçası, 93 kilogram zeytin, 85 kilogram turşu, 63 kilogram peynir, 36 kilogram kuru yemiş, 25 kilogram pestil, 27 kilogram cevizli sucuk ile son kullanma tarihi geçmiş gazlı içecekler, cips ve hazır çorbaların aralarında bulunduğu 4 bin 120 ürüne el konuldu.

El konulan ürünler, ekiplerce imha edildi.

ŞANLIURFA - Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
ŞANLIURFA - Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
ŞANLIURFA - Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
ŞANLIURFA - Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
ŞANLIURFA - Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
ŞANLIURFA - Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
ŞANLIURFA - Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
ŞANLIURFA - Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
ŞANLIURFA - Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
ŞANLIURFA - Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
ŞANLIURFA - Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi - Son Dakika


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