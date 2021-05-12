Şanlıurfa'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ve Birecik ilçesinde İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisinde Kudüs Dayanışma Platformunca öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırıları sonucu şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Platform sözcüsü Fikret Aslanparçası yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlığın özgürleşemeyeceğini söyledi.

Kudüs'ün İsrail işgalinin altında olduğunu söyleyen Aslanparçası, şöyle konuştu:

"Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen, kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Tam da bu yüzden, herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati, yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri iki yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz."

Basın açıklaması sırasında cami bahçesinde toplananlar, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Aksa sana canım feda" sloganları atarak tekbir getirdi.

Açıklamanın ardından vatandaşlar, Filistin'e destek için araç konvoyu oluşturarak ilçede tur attı.

Birecik ilçesinde Merkez Mahallesi Ulu Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi. sloganlar attı.

Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Vedat Koca, yaptığı açıklamada terör devleti İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını proteste ettiklerini söyledi.

Müslüman olmanın gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Koca, "İsrail, karakterine uygun bir şekilde insan haklarını ihlal etmeye ve öldürmeye devam ediyor. Şehitlerimiz ve 350'ye yakın yaralımız var. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini ve haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış birer saldırıdır." dedi.

Açıklamanın ardından vatandaşlar araç konvoyu oluşturarak ilçede tur attı.