Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen iki kişi boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen iki kişi boğuldu

15 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen iki kişi boğuldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle Suruç Geçici Barınma Merkezinde yaşayan Suriyeli Yasemin Keyyalı (6), sulama kanalı kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılan küçük çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen su altı polis ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.
Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Keyyalı'nın cansız bedenine ulaştı.
İlçeye bağlı Yukarı Alacık Mahallesi'nde ise pamuk tarlasında çalışan İbrahim Halil Kılıç (24), yüzünü yıkamak için sulama kanalının kenarına indi. Kılıç, yüzünü yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Olay yerine gelen su altı polis ekipleri tarafından kanaldan çıkarılan Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kılıç'ın 4 ay önce evlendiği ve tarlada çalışmak için Yukarı Alacık Mahallesi'ne yerleştiği öğrenildi.
Keyyalı ve Kılıç'ın cenazeleri incelenmek üzere Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:49 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da ikinci kattan düşen iki buçuk yaşındaki çocuk kurtarılamadı Honaz'da seçimi kazanan CHP'li Yüksel Kepenek, gözyaşlarını tutamadı Mazbatası elinden alınan eşinin yerine seçime girdi, oyları artırarak muhtar seçildi 3 ilçe ve 1 beldede seçmen yeniden sandığa gitti! İşte sonuçlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 21:04:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen iki kişi boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]