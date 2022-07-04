Şanlıurfa'daki hayvan pazarlarında hareketlilik - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'daki hayvan pazarlarında hareketlilik

04.07.2022 13:03
Şanlıurfa'daki hayvan pazarlarında hareketlilik

Türkiye'deki hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'deki hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Besiciler, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından yetiştirdikleri kurbanlıkları, sabah saatlerinden itibaren pazarlara getirmeye başladı.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine, bayram öncesi pazarlarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bayram öncesi civar illere de hayvan sevkiyatının devam ettiğini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu sene hayvan fiyatlarında bir artış oldu ancak son dönemdeki fiyat düşüşüyle birlikte fiyatlar dengelendi. Bayrama 5 gün kaldı, vatandaşlarımızı kurbanlık almaya davet ediyoruz. Herkesin gücüne göre hayvanlar var. Bu süreçte kesinlikle bir artış olmayacak. Bugün itibarıyla satışlarda yoğunluk yaşanıyor."

Besicilerden Halil Öncel ise satışların istedikleri yönde ilerlediğini ifade ederek, "Satışlarımız gayet güzel gidiyor. Hem küçükbaş hem büyükbaş olarak hayvan sıkıntımız yok. Ekonomik şartlara ve diğer ürünlere göre hayvan fiyatlarımız düşük olarak görünüyor. Vatandaşlarımızı kurbanlık almaya bekliyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
AFYONKARAHİSAR - Hayvan pazarında kurban hareketliliği yaşanıyor AFYONKARAHİSAR - Hayvan pazarında kurban hareketliliği yaşanıyor Boş kalan hayvan pazarlarında umutlu bekleyiş Boş kalan hayvan pazarlarında umutlu bekleyiş
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki hayvan pazarlarında hareketlilik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:54 Dünya şaşkına döndü! Felçli adam, beynine makine bağlanınca imkansızı gerçekleştirdi
12:44 Trabzonsporlu gençlerin tokat oyunu! Son kalan kişi yüz ifadesiyle güldürdü
12:14 TÜİK'in açıkladığı rakama DEVA Partisi lideri Babacan'dan tepki: Gerçek enflasyonun yüzde 200'e yakın çok iyi biliyoruz
12:09 2022 yılında kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
12:08 Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
11:57 Attan düşen hokey Leah Kilner, hayatta kalma mücadelesi veriyor!
11:50 Üzüm ağacı olan Jabuticaba görenleri şaşkına çeviriyor!
11:47 Kurtlar Vadisi'nin Eren Eylül'ü, HDP Danışma Kurulu'na girdi! İşte Kerem Fırtına'nın kararının ayrıntıları
11:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmaktır
11:34 Demet Akalın'dan bomba ima: Survivor'da şampiyonun kim olduğunu önceden bildiğini öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 13:07:35. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki hayvan pazarlarında hareketlilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement